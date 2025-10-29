Ausblick: LGPhilips LCD öffnet die Bücher zum abgelaufenen Quartal

LGPhilips LCD präsentiert am 30.10.2025 die Bilanzzahlen zum am 30.09.2025 beendeten Jahresviertel.

In Sachen EPS gehen 5 Analysten von einem durchschnittlichen Gewinn von 0,132 USD je Aktie aus. Im vergangenen Jahr hatte LGPhilips LCD noch -0,260 USD je Aktie verloren.

Auf der Umsatzseite prognostizieren 13 Analysten ein Minus von 2,98 Prozent im Vergleich zum Vorjahresquartal. Im Durchschnitt erwarten die Analysten einen Umsatz von 4,88 Milliarden USD. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 5,03 Milliarden USD umgesetzt.

Mit Blick auf das laufende Fiskaljahr erwarten 15 Analysten im Schnitt einen Gewinn je Aktie von 0,794 USD, während im vorherigen Jahr noch -1,990 USD erwirtschaftet worden waren. In Bezug auf den Umsatz gehen 17 Analysten im Schnitt davon aus, dass im laufenden Fiskaljahr insgesamt 18,33 Milliarden USD umgesetzt werden, während es im Vorjahr noch 19,52 Milliarden USD waren.

Redaktion finanzen.at