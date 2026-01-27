Ausblick: LGPhilips LCD präsentiert Quartalsergebnisse

LGPhilips LCD wird am 28.01.2026 in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 31.12.2025 – vorstellen.

Die Schätzungen von 4 Analysten belaufen sich im Durchschnitt auf 0,175 USD je Aktie. Im Vorjahresquartal hatte LGPhilips LCD ein EPS von -0,670 USD je Aktie vermeldet.

Im abgelaufenen Quartal soll LGPhilips LCD nach den Prognosen von 10 Analysten im Schnitt 5,03 Milliarden USD umgesetzt haben. Das entspricht einem Abschlag von 10,38 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Damals waren 5,61 Milliarden USD umgesetzt worden.

In Bezug auf das abgelaufene Fiskaljahr haben 12 Analysten ihre Schätzungen abgegeben. Durchschnittlich erwarten die Experten einen Gewinn von 0,615 USD je Aktie. Ein Fiskaljahr zuvor waren hier -1,990 USD je Aktie vermeldet worden. Beim Umsatz gehen 12 Analysten im Schnitt von insgesamt 17,99 Milliarden USD aus, im Gegensatz zu 19,52 Milliarden USD im entsprechend vorigen Fiskaljahr.

Redaktion finanzen.at