Ausblick: Li Auto A informiert über die jüngsten Quartalsergebnisse

Li Auto A wird am 26.11.2025 die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel vorstellen.

Im Schnitt gehen 10 Analysten von einem Gewinn von 0,699 CNY je Aktie aus. Im Vorjahresviertel waren 0,370 USD je Aktie erzielt worden.

Laut einer Schätzung von 9 Analysten wird der Umsatz für das abgeschlossene Quartal voraussichtlich 26,37 Milliarden CNY betragen, verglichen mit 5,98 Milliarden USD im gleichen Zeitraum des Vorjahres.

35 Analysten geben für das laufende Fiskaljahr Schätzungen von durchschnittlich 5,46 CNY je Aktie aus, das wäre mit Blick auf das Vorjahr ein Gewinn. Damals waren 1,05 USD je Aktie erwirtschaftet worden. Beim Umsatz gehen 37 Analysten im Schnitt für das aktuelle Fiskaljahr von insgesamt 127,13 Milliarden CNY, gegenüber 20,07 Milliarden USD im Vorjahreszeitraum, aus.

Redaktion finanzen.at