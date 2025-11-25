Ausblick: Li Auto legt Zahlen zum jüngsten Quartal vor

Li Auto stellt am 26.11.2025 die jüngste Quartalsbilanz zum am 30.09.2025 abgelaufenen Quartal vor.

Die Prognosen von 10 Analysten für das im vergangenen Jahresviertel erwirtschaftete EPS belaufen sich auf durchschnittlich 0,382 HKD je Aktie gegenüber 1,44 HKD je Aktie im Vorjahresquartal.

9 Analysten gehen im Schnitt von einer Umsatzabschwächung um 38,26 Prozent auf 28,81 Milliarden HKD aus. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 46,65 Milliarden HKD in den Büchern gestanden.

Beim Ausblick auf das Fiskaljahr gehen 34 Analysten im Schnitt von einem Gewinn je Aktie von 3,01 HKD aus. Im Vorjahr waren 4,09 HKD je Aktie erlöst worden. Auf der Umsatzseite erwarten 36 Analysten im Durchschnitt 138,80 Milliarden HKD, nachdem im Vorjahr 156,63 Milliarden HKD in den Büchern gestanden hatten.

Redaktion finanzen.at