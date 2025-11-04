Ausblick: Liberty Latin America informiert über die jüngsten Quartalsergebnisse

Liberty Latin America wird am 05.11.2025 die Bilanz zum am 30.09.2025 abgelaufenen Quartal präsentieren.

Im Schnitt gehen 2 Analysten von einem Verlust von -0,062 USD je Aktie aus. Im Vorjahresviertel waren -2,220 USD je Aktie erzielt worden.

Auf der Umsatzseite prognostizieren 2 Analysten ein Plus von 0,29 Prozent im Vergleich zum Vorjahresquartal. Im Durchschnitt erwarten die Analysten einen Umsatz von 1,09 Milliarden USD. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 1,09 Milliarden USD umgesetzt.

Für das laufende Fiskaljahr erwarten 4 Analysten im Schnitt einen Verlust je Aktie von -2,905 USD, wohingegen im Vorjahr noch -3,310 USD vermeldet worden waren. Auf der Umsatzseite schätzen 5 Analysten im Schnitt, dass im laufenden Fiskaljahr insgesamt 4,43 Milliarden USD erwirtschaftet werden sollen, während es ein Jahr zuvor noch 4,46 Milliarden USD waren.

