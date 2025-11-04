Liberty Latin America Aktie
ISIN: BMG9001E1104
|
04.11.2025 07:01:06
Ausblick: Liberty Latin America informiert über die jüngsten Quartalsergebnisse
Liberty Latin America wird am 05.11.2025 die Bilanz zum am 30.09.2025 abgelaufenen Quartal präsentieren.
Im Schnitt gehen 2 Analysten von einem Verlust von -0,062 USD je Aktie aus. Im Vorjahresviertel waren -2,220 USD je Aktie erzielt worden.
Auf der Umsatzseite prognostizieren 2 Analysten ein Plus von 0,29 Prozent im Vergleich zum Vorjahresquartal. Im Durchschnitt erwarten die Analysten einen Umsatz von 1,09 Milliarden USD. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 1,09 Milliarden USD umgesetzt.
Für das laufende Fiskaljahr erwarten 4 Analysten im Schnitt einen Verlust je Aktie von -2,905 USD, wohingegen im Vorjahr noch -3,310 USD vermeldet worden waren. Auf der Umsatzseite schätzen 5 Analysten im Schnitt, dass im laufenden Fiskaljahr insgesamt 4,43 Milliarden USD erwirtschaftet werden sollen, während es ein Jahr zuvor noch 4,46 Milliarden USD waren.
Redaktion finanzen.at
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Nachrichten zu Liberty Latin America Ltd Registered Shs -B-mehr Nachrichten
|
07:01
|Ausblick: Liberty Latin America informiert über die jüngsten Quartalsergebnisse (finanzen.net)
|
06.08.25
|Ausblick: Liberty Latin America informiert über die jüngsten Quartalsergebnisse (finanzen.net)
Analysen zu Liberty Latin America Ltd Registered Shs -B-mehr Analysen
Aktien in diesem Artikel
|Liberty Latin America Ltd Registered Shs -B-
|10,39
|9,37%
Letzte Top-Ranking Nachrichten
Börse aktuell - Live TickerAsiens Börsen in Rot -- ATX und DAX letztlich mit freundlichem Start in den November
An den asiatischen Aktienmärkten geht es am Dienstag abwärts. Der heimische Aktienmarkt begann den neuen Monat mit Aufschlägen. Der deutsche Markt zeigte sich am ersten Handelstag im November ebenso freundlich.