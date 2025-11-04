Ausblick: Liberty Latin America legt Zahlen zum jüngsten Quartal vor

Liberty Latin America lädt am 05.11.2025 zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und wird dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlichen, das am 30.09.2025 endete.

2 Analysten schätzen, dass im abgelaufenen Quartal im Schnitt ein Ergebnis von -0,062 USD je Aktie eingefahren wurde. Das wäre ein Plus von 97,21 Prozent im Verhältnis zum EPS des Vorjahresviertels, als -2,220 USD je Aktie erzielt worden waren.

2 Analysten erwarten im Schnitt beim Umsatz eine Steigerung von 0,29 Prozent gegenüber dem im Vorjahresquartal erwirtschafteten Umsatz von 1,09 Milliarden USD. Demnach gehen die Experten für das abgelaufene Quartal im Schnitt von einem Umsatz von 1,09 Milliarden USD aus.

Mit Blick auf das laufende Fiskaljahr erwarten 4 Analysten im Schnitt einen Verlust je Aktie von -2,905 USD, während im vorherigen Jahr noch -3,310 USD erwirtschaftet worden waren. In Bezug auf den Umsatz gehen 5 Analysten im Schnitt davon aus, dass im laufenden Fiskaljahr insgesamt 4,43 Milliarden USD umgesetzt werden, während es im Vorjahr noch 4,46 Milliarden USD waren.

Redaktion finanzen.at