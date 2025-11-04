Liberty Latin America Aktie
WKN DE: A2H9HN / ISIN: BMG9001E1021
|
04.11.2025 07:01:06
Ausblick: Liberty Latin America legt Zahlen zum jüngsten Quartal vor
Liberty Latin America lädt am 05.11.2025 zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und wird dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlichen, das am 30.09.2025 endete.
2 Analysten schätzen, dass im abgelaufenen Quartal im Schnitt ein Ergebnis von -0,062 USD je Aktie eingefahren wurde. Das wäre ein Plus von 97,21 Prozent im Verhältnis zum EPS des Vorjahresviertels, als -2,220 USD je Aktie erzielt worden waren.
2 Analysten erwarten im Schnitt beim Umsatz eine Steigerung von 0,29 Prozent gegenüber dem im Vorjahresquartal erwirtschafteten Umsatz von 1,09 Milliarden USD. Demnach gehen die Experten für das abgelaufene Quartal im Schnitt von einem Umsatz von 1,09 Milliarden USD aus.
Mit Blick auf das laufende Fiskaljahr erwarten 4 Analysten im Schnitt einen Verlust je Aktie von -2,905 USD, während im vorherigen Jahr noch -3,310 USD erwirtschaftet worden waren. In Bezug auf den Umsatz gehen 5 Analysten im Schnitt davon aus, dass im laufenden Fiskaljahr insgesamt 4,43 Milliarden USD umgesetzt werden, während es im Vorjahr noch 4,46 Milliarden USD waren.
Redaktion finanzen.at
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Nachrichten zu Liberty Latin America Ltd Registered Shs -A- When Issuedmehr Nachrichten
|
07:01
|Ausblick: Liberty Latin America legt Zahlen zum jüngsten Quartal vor (finanzen.net)
|
06.08.25
|Ausblick: Liberty Latin America vermeldet Zahlen zum jüngsten Quartal (finanzen.net)
Analysen zu Liberty Latin America Ltd Registered Shs -A- When Issuedmehr Analysen
Aktien in diesem Artikel
Letzte Top-Ranking Nachrichten
Börse aktuell - Live TickerAsiens Börsen in Rot -- ATX und DAX letztlich mit freundlichem Start in den November
An den asiatischen Aktienmärkten geht es am Dienstag abwärts. Der heimische Aktienmarkt begann den neuen Monat mit Aufschlägen. Der deutsche Markt zeigte sich am ersten Handelstag im November ebenso freundlich.