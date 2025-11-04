Ausblick: Liberty Media mit Zahlen zum abgelaufenen Quartal

Liberty Media stellt am 05.11.2025 die jüngste Quartalsbilanz zum am 30.09.2025 abgelaufenen Quartal vor.

Die Prognosen von 11 Analysten für das im vergangenen Jahresviertel erwirtschaftete EPS belaufen sich auf durchschnittlich 0,262 USD je Aktie gegenüber 0,480 USD je Aktie im Vorjahresquartal.

Auf der Umsatzseite prognostizieren 14 Analysten ein Plus von 13,74 Prozent im Vergleich zum Vorjahresquartal. Im Durchschnitt erwarten die Analysten einen Umsatz von 1,04 Milliarden USD. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 911,0 Millionen USD umgesetzt.

Insgesamt erwarten 12 Analysten für das aktuell laufende Fiskaljahr einen durchschnittlichen Gewinn von 2,35 USD je Aktie, gegenüber -0,130 USD je Aktie im Vorjahr. Den Jahresumsatz setzen 16 Analysten durchschnittlich auf 4,38 Milliarden USD fest. Im Vorjahr waren noch 3,65 Milliarden USD in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.at