Life Time Group Holdings Aktie

WKN DE: A3C4Y1 / ISIN: US53190C1027

03.11.2025 07:01:06

Ausblick: Life Time Group stellt Ergebnisse des abgelaufenen Quartals vor

Life Time Group lässt sich am 04.11.2025 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wird Life Time Group die Bilanz zum am 30.09.2025 beendeten Jahresviertel offenlegen.

11 Analysten gehen in ihren Schätzungen von einem EPS von durchschnittlich 0,327 USD aus. Im letzten Jahr hatte Life Time Group einen Gewinn von 0,190 USD je Aktie eingefahren.

Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum soll Life Time Group in dem im September abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 11,33 Prozent verbucht haben. Den Umsatz sehen 10 Analysten durchschnittlich bei 771,7 Millionen USD im Vergleich zu 693,2 Millionen USD im Vorjahresquartal.

Mit Blick auf das laufende Fiskaljahr erwarten 11 Analysten im Schnitt einen Gewinn je Aktie von 1,27 USD, während im vorherigen Jahr noch 0,740 USD erwirtschaftet worden waren. In Bezug auf den Umsatz gehen 11 Analysten im Schnitt davon aus, dass im laufenden Fiskaljahr insgesamt 2,98 Milliarden USD umgesetzt werden, während es im Vorjahr noch 2,62 Milliarden USD waren.

Redaktion finanzen.at

