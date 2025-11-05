LifeStance Health Group Aktie
Ausblick: LifeStance Health Group verkündet Quartalsergebnis zum jüngsten Jahresviertel
LifeStance Health Group stellt am 06.11.2025 die jüngste Quartalsbilanz zum am 30.09.2025 abgelaufenen Quartal vor.
6 Analysten gehen im Schnitt von einem Verlust je Aktie von -0,008 USD aus. Im Vorjahresquartal waren -0,020 USD je Aktie erwirtschaftet worden.
7 Analysten erwarten im Schnitt einen Umsatz von 355,6 Millionen USD – das wäre ein Zuwachs von 13,72 Prozent im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 312,7 Millionen USD umgesetzt worden waren.
6 Analysten geben für das laufende Fiskaljahr Schätzungen von durchschnittlich -0,018 USD je Aktie aus, das wäre mit Blick auf das Vorjahr ein Gewinn. Damals waren -0,150 USD je Aktie erwirtschaftet worden. Beim Umsatz gehen 8 Analysten im Schnitt für das aktuelle Fiskaljahr von insgesamt 1,41 Milliarden USD, gegenüber 1,25 Milliarden USD im Vorjahreszeitraum, aus.
