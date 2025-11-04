Light & Wonder Aktie
WKN DE: A3EF6Z / ISIN: AU0000278103
|
04.11.2025 07:01:06
Ausblick: Light Wonder öffnet die Bücher zum abgelaufenen Quartal
Light Wonder präsentiert in der am 05.11.2025 stattfindenden Finanzkonferenz das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal, welches am 30.09.2025 endete.
8 Analysten erwarten im Schnitt ein Ergebnis je Aktie von 2,03 AUD. Das entspräche einem Zuwachs von 91,51 Prozent im Vergleich zum Vorjahr, als 1,06 AUD erwirtschaftet wurden.
Gegenüber dem Vorjahreszeitraum soll Light Wonder in dem im September abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 8,37 Prozent erzielt haben. Den Umsatz sehen 15 Analysten durchschnittlich bei 1,32 Milliarden AUD. Im Vorjahresviertel waren noch 1,22 Milliarden AUD in den Büchern gestanden.
Die Prognosen von 13 Analysten für das laufende Fiskaljahr belaufen sich auf einen durchschnittlichen Gewinn je Aktie von 7,76 AUD, gegenüber 5,58 AUD je Aktie im Vorjahr. Beim Jahresumsatz erwarten 22 Analysten durchschnittlich 5,17 Milliarden AUD im Vergleich zu 4,83 Milliarden AUD im vorherigen Jahr.
Redaktion finanzen.at
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Nachrichten zu Light & Wonder Inc Chess Depository Interests Repr 1 Shmehr Nachrichten
|
07:01
|Ausblick: Light Wonder öffnet die Bücher zum abgelaufenen Quartal (finanzen.net)
|
21.10.25
|Erste Schätzungen: Light Wonder öffnet die Bücher zum abgelaufenen Quartal (finanzen.net)
|
05.08.25
|Ausblick: Light Wonder legt die Bilanz zum abgelaufenen Quartal vor (finanzen.net)
|
22.07.25
|Erste Schätzungen: Light Wonder veröffentlicht Zahlen zum vergangenen Quartal (finanzen.net)
|
06.05.25
|Ausblick: Light Wonder legt die Bilanz zum abgelaufenen Quartal vor (finanzen.net)