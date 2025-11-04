Ausblick: Light Wonder öffnet die Bücher zum abgelaufenen Quartal

Light Wonder präsentiert in der am 05.11.2025 stattfindenden Finanzkonferenz das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal, welches am 30.09.2025 endete.

8 Analysten erwarten im Schnitt ein Ergebnis je Aktie von 2,03 AUD. Das entspräche einem Zuwachs von 91,51 Prozent im Vergleich zum Vorjahr, als 1,06 AUD erwirtschaftet wurden.

Gegenüber dem Vorjahreszeitraum soll Light Wonder in dem im September abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 8,37 Prozent erzielt haben. Den Umsatz sehen 15 Analysten durchschnittlich bei 1,32 Milliarden AUD. Im Vorjahresviertel waren noch 1,22 Milliarden AUD in den Büchern gestanden.

Die Prognosen von 13 Analysten für das laufende Fiskaljahr belaufen sich auf einen durchschnittlichen Gewinn je Aktie von 7,76 AUD, gegenüber 5,58 AUD je Aktie im Vorjahr. Beim Jahresumsatz erwarten 22 Analysten durchschnittlich 5,17 Milliarden AUD im Vergleich zu 4,83 Milliarden AUD im vorherigen Jahr.

