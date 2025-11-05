Ausblick: Lightspeed Commerce legt Zahlen zum jüngsten Quartal vor

Lightspeed Commerce veröffentlicht am 06.11.2025 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 30.09.2025 abgelaufenen Jahresviertel.

In Sachen EPS gehen 13 Analysten von einem durchschnittlichen Gewinn von 0,121 USD je Aktie aus. Im vergangenen Jahr hatte Lightspeed Commerce noch -0,260 CAD je Aktie verloren.

Für das abgelaufene Quartal prognostizieren 16 Analysten im Schnitt einen Umsatz von 308,3 Millionen USD für Lightspeed Commerce, nachdem im Vorjahresquartal ein Umsatz von 378,1 Millionen CAD erzielt wurde.

Für das Fiskaljahr erwarten 15 Analysten im Schnitt einen Gewinn je Aktie von 0,425 USD im Vergleich zu -0,060 CAD im Vorjahreszeitraum. Den Umsatz taxieren 18 Analysten durchschnittlich bei 1,21 Milliarden USD, gegenüber 1,50 Milliarden CAD ein Jahr zuvor.

Redaktion finanzen.at