Linamar CorpShs Aktie
WKN: 905977 / ISIN: CA53278L1076
|
11.11.2025 07:01:06
Ausblick: Linamar zieht Bilanz zum abgelaufenen Quartal
Linamar öffnet am 12.11.2025 die Bücher zum am 30.09.2025 abgelaufenen Quartal.
Die Schätzungen von 5 Analysten belaufen sich im Durchschnitt auf 2,41 CAD je Aktie. Im Vorjahresquartal hatte Linamar ein EPS von 2,24 CAD je Aktie vermeldet.
5 Analysten erwarten im Schnitt beim Umsatz einen Abschlag von 3,53 Prozent gegenüber dem im Vorjahresquartal erwirtschafteten Umsatz von 2,64 Milliarden CAD. Demnach gehen die Experten für das abgelaufene Quartal im Schnitt von einem Umsatz von 2,54 Milliarden CAD aus.
Insgesamt erwarten 5 Analysten für das aktuell laufende Fiskaljahr einen durchschnittlichen Gewinn von 10,12 CAD je Aktie, gegenüber 4,20 CAD je Aktie im Vorjahr. Den Jahresumsatz setzen 5 Analysten durchschnittlich auf 10,17 Milliarden CAD fest. Im Vorjahr waren noch 10,58 Milliarden CAD in den Büchern gestanden.
Redaktion finanzen.at
Aktien in diesem Artikel
|Linamar CorpShs
|45,60
|0,44%
