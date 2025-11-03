Lindblad Expeditions Holdings Aktie

WKN DE: A14WKW / ISIN: US5352191093

03.11.2025 07:01:06

Ausblick: Lindblad Expeditions vermeldet Zahlen zum jüngsten Quartal

Lindblad Expeditions lädt am 04.11.2025 zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und wird dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlichen, das am 30.09.2025 endete.

Im Schnitt gehen 4 Analysten von einem Gewinn von 0,193 USD je Aktie aus. Im Vorjahresviertel waren 0,360 USD je Aktie erzielt worden.

Auf der Umsatzseite soll Lindblad Expeditions 4 Analysten zufolge im vergangenen Quartal im Schnitt 230,3 Millionen USD verbucht haben. Das würde einer Umsatzsteigerung von 11,81 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis entsprechen. Damals hatte Lindblad Expeditions 206,0 Millionen USD umsetzen können.

Die Schätzungen von 4 Analysten für das laufende Fiskaljahr belaufen sich im Durchschnitt auf einen Verlust je Aktie von -0,220 USD. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen einen Verlust je Aktie von -0,670 USD einfahren können. Beim Umsatz gehen 4 Analysten von durchschnittlich 745,4 Millionen USD aus, nachdem im Vorjahr 644,7 Millionen USD erwirtschaftet worden waren.

