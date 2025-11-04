Ausblick: Lineage informiert über die jüngsten Quartalsergebnisse

Lineage wird in der Finanzkonferenz zum Quartalsende am 05.11.2025 die Bücher zum vergangenen Jahresviertel öffnen, das am 30.09.2025 abgelaufen ist.

5 Analysten schätzen, dass im abgelaufenen Quartal im Schnitt ein Ergebnis von -0,065 USD je Aktie eingefahren wurde. Das wäre ein Plus von 97,34 Prozent im Verhältnis zum EPS des Vorjahresviertels, als -2,440 USD je Aktie erzielt worden waren.

Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum soll Lineage in dem im September abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 2,70 Prozent verbucht haben. Den Umsatz sehen 8 Analysten durchschnittlich bei 1,37 Milliarden USD im Vergleich zu 1,34 Milliarden USD im Vorjahresquartal.

Die Prognosen von 5 Analysten für das laufende Fiskaljahr belaufen sich auf einen durchschnittlichen Verlust je Aktie von -0,173 USD, gegenüber -3,700 USD je Aktie im Vorjahr. Beim Jahresumsatz erwarten 10 Analysten durchschnittlich 5,41 Milliarden USD im Vergleich zu 5,34 Milliarden USD im vorherigen Jahr.

Redaktion finanzen.at