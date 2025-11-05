Lionsgate Studios Aktie
WKN DE: A416BV / ISIN: CA53626N1024
|
05.11.2025 07:01:06
Ausblick: Lionsgate Studios vermeldet Zahlen zum jüngsten Quartal
Lionsgate Studios veröffentlicht am 06.11.2025 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 30.09.2025 abgelaufenen Jahresviertel.
9 Analysten erwarten im Schnitt ein Ergebnis je Aktie von -0,210 USD. Das entspräche einem Gewinn von 46,15 Prozent im Vergleich zum Vorjahr, als -0,390 USD erwirtschaftet wurden.
Beim Umsatz für das abgelaufene Quartal erwarten 8 Analysten eine durchschnittliche Verringerung von 34,32 Prozent auf 541,0 Millionen USD. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 823,7 Millionen USD erwirtschaftet worden.
Insgesamt erwarten 9 Analysten für das aktuell laufende Fiskaljahr einen durchschnittlichen Verlust von -0,177 USD je Aktie, gegenüber -0,430 USD je Aktie im Vorjahr. Den Jahresumsatz setzen 9 Analysten durchschnittlich auf 2,66 Milliarden USD fest. Im Vorjahr waren noch 3,20 Milliarden USD in den Büchern gestanden.
Redaktion finanzen.at
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Nachrichten zu Lionsgate Studios Holding Corp Registered shsmehr Nachrichten
|
07:01
|Ausblick: Lionsgate Studios vermeldet Zahlen zum jüngsten Quartal (finanzen.net)
|
22.10.25
|Erste Schätzungen: Lionsgate Studios legt Quartalsergebnis vor (finanzen.net)
|
06.08.25
|Ausblick: Lionsgate Studios gibt Ergebnis zum abgelaufenen Quartal bekannt (finanzen.net)
|
23.07.25
|Erste Schätzungen: Lionsgate Studios informiert über die jüngsten Quartalsergebnisse (finanzen.net)
Analysen zu Lionsgate Studios Holding Corp Registered shsmehr Analysen
Aktien in diesem Artikel
|Lionsgate Studios Holding Corp Registered shs
|6,36
|-0,31%
Letzte Top-Ranking Nachrichten
Börse aktuell - Live TickerATX im Minus -- DAX leichter -- Wall Street stabil erwartet -- Asiens Börsen schließlcih uneinheitlich
Am heimischen Aktienmarkt geht es am Mittwoch schwächer zu. Der deutsche Aktienmarkt notiert mit Verlusten. An der Wall Street dürfte es seitwärts gehen. An den asiatischen Aktienmärkten geht es zur Wochemitte in unterschiedliche Richtungen.