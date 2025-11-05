Lionsgate Studios Aktie

Lionsgate Studios für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN DE: A416BV / ISIN: CA53626N1024

05.11.2025 07:01:06

Ausblick: Lionsgate Studios vermeldet Zahlen zum jüngsten Quartal

Lionsgate Studios veröffentlicht am 06.11.2025 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 30.09.2025 abgelaufenen Jahresviertel.

9 Analysten erwarten im Schnitt ein Ergebnis je Aktie von -0,210 USD. Das entspräche einem Gewinn von 46,15 Prozent im Vergleich zum Vorjahr, als -0,390 USD erwirtschaftet wurden.

Beim Umsatz für das abgelaufene Quartal erwarten 8 Analysten eine durchschnittliche Verringerung von 34,32 Prozent auf 541,0 Millionen USD. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 823,7 Millionen USD erwirtschaftet worden.

Insgesamt erwarten 9 Analysten für das aktuell laufende Fiskaljahr einen durchschnittlichen Verlust von -0,177 USD je Aktie, gegenüber -0,430 USD je Aktie im Vorjahr. Den Jahresumsatz setzen 9 Analysten durchschnittlich auf 2,66 Milliarden USD fest. Im Vorjahr waren noch 3,20 Milliarden USD in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.at

Aktien in diesem Artikel

Lionsgate Studios Holding Corp Registered shs 6,36 -0,31% Lionsgate Studios Holding Corp Registered shs

