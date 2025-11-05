Ausblick: Lionsgate Studios vermeldet Zahlen zum jüngsten Quartal

Lionsgate Studios veröffentlicht am 06.11.2025 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 30.09.2025 abgelaufenen Jahresviertel.

9 Analysten erwarten im Schnitt ein Ergebnis je Aktie von -0,210 USD. Das entspräche einem Gewinn von 46,15 Prozent im Vergleich zum Vorjahr, als -0,390 USD erwirtschaftet wurden.

Beim Umsatz für das abgelaufene Quartal erwarten 8 Analysten eine durchschnittliche Verringerung von 34,32 Prozent auf 541,0 Millionen USD. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 823,7 Millionen USD erwirtschaftet worden.

Insgesamt erwarten 9 Analysten für das aktuell laufende Fiskaljahr einen durchschnittlichen Verlust von -0,177 USD je Aktie, gegenüber -0,430 USD je Aktie im Vorjahr. Den Jahresumsatz setzen 9 Analysten durchschnittlich auf 2,66 Milliarden USD fest. Im Vorjahr waren noch 3,20 Milliarden USD in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.at