Ausblick: Liquidia Technologies stellt Quartalsergebnis zum abgelaufenen Jahresviertel vor

Liquidia Technologies wird am 03.11.2025 in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 30.09.2025 – vorstellen.

9 Analysten schätzen im Schnitt, dass Liquidia Technologies für das jüngste Quartal einen Verlust je Aktie von -0,390 USD vermelden wird. Im Vorjahr hatte das Unternehmen ein EPS von -0,300 USD je Aktie erwirtschaftet.

Die Schätzungen von 8 Analysten bezüglich des Umsatzes für das abgelaufene Quartal belaufen sich durchschnittlich auf 18,8 Millionen USD – ein Plus von 322,92 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem Liquidia Technologies 4,5 Millionen USD erwirtschaften konnte.

Die Erwartungen von 9 Analysten für das laufende Fiskaljahr belaufen sich auf einen durchschnittlichen Verlust von -1,545 USD je Aktie. Ein Jahr zuvor waren -1,660 USD je Aktie erlöst worden. Für den Umsatz rechnen 8 Analysten im Schnitt für das aktuelle Fiskaljahr mit insgesamt 71,9 Millionen USD, gegenüber 14,0 Millionen USD im Vorjahr.

Redaktion finanzen.at