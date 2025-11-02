Liquidia Technologies Aktie
WKN DE: A2JRNS / ISIN: US53635D2027
|
02.11.2025 07:01:06
Ausblick: Liquidia Technologies stellt Quartalsergebnis zum abgelaufenen Jahresviertel vor
Liquidia Technologies wird am 03.11.2025 in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 30.09.2025 – vorstellen.
9 Analysten schätzen im Schnitt, dass Liquidia Technologies für das jüngste Quartal einen Verlust je Aktie von -0,390 USD vermelden wird. Im Vorjahr hatte das Unternehmen ein EPS von -0,300 USD je Aktie erwirtschaftet.
Die Schätzungen von 8 Analysten bezüglich des Umsatzes für das abgelaufene Quartal belaufen sich durchschnittlich auf 18,8 Millionen USD – ein Plus von 322,92 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem Liquidia Technologies 4,5 Millionen USD erwirtschaften konnte.
Die Erwartungen von 9 Analysten für das laufende Fiskaljahr belaufen sich auf einen durchschnittlichen Verlust von -1,545 USD je Aktie. Ein Jahr zuvor waren -1,660 USD je Aktie erlöst worden. Für den Umsatz rechnen 8 Analysten im Schnitt für das aktuelle Fiskaljahr mit insgesamt 71,9 Millionen USD, gegenüber 14,0 Millionen USD im Vorjahr.
Redaktion finanzen.at
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Nachrichten zu Liquidia Technologies Inc Registered Shsmehr Nachrichten
|
02.11.25
|Ausblick: Liquidia Technologies stellt Quartalsergebnis zum abgelaufenen Jahresviertel vor (finanzen.net)
|
11.08.25
|Ausblick: Liquidia Technologies präsentiert Quartalsergebnisse (finanzen.net)
|
07.05.25
|Ausblick: Liquidia Technologies präsentiert Bilanzzahlen zum jüngsten Jahresviertel (finanzen.net)