Ausblick: Liquidity Services zieht Bilanz zum jüngsten Jahresviertel

Liquidity Services lässt sich am 20.11.2025 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wird Liquidity Services die Bilanz zum am 30.09.2025 beendeten Jahresviertel offenlegen.

1 Analyst erwartet beim EPS einen Gewinn von 0,290 USD je Aktie. Ein Jahr zuvor waren 0,200 USD je Aktie erzielt worden.

1 Analyst rechnet mit einem Umsatz von 100,9 Millionen USD gegenüber 106,9 Millionen USD im Vorjahresquartal – das entspräche einem Verlust von 5,68 Prozent.

1 Analyst gibt in Bezug auf das jüngst beendete Fiskaljahr eine Schätzung von einem Gewinn von 1,34 USD je Aktie aus. Im entsprechenden Zeitraum des Fiskaljahres zuvor waren 0,630 USD je Aktie erwirtschaftet worden. Beim Umsatz geht 1 Analyst für das abgelaufene Fiskaljahr von 459,5 Millionen USD, gegenüber 363,3 Millionen USD im vorherigen Zeitraum, aus.

Redaktion finanzen.at