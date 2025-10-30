Ausblick: LIXIL Group präsentiert das Zahlenwerk zum abgelaufenen Jahresviertel

LIXIL Group wird am 31.10.2025 die Bilanz für das jüngste Quartal veröffentlichen, das zum 30.09.2025 abgelaufen ist.

Die Schätzungen von 4 Analysten belaufen sich beim EPS auf durchschnittlich 9,84 JPY je Aktie. Im Vorjahresquartal hatten noch 6,70 JPY je Aktie in den Büchern gestanden.

5 Analysten gehen im Schnitt von einer Umsatzsteigerung von 3,64 Prozent auf 383,42 Milliarden JPY aus. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 369,96 Milliarden JPY in den Büchern gestanden.

Einen Ausblick auf das laufende Fiskaljahr geben 9 Analysten ab. Sie prognostizieren durchschnittlich einen Gewinn von 40,86 JPY je Aktie, gegenüber 6,97 JPY je Aktie im Vorjahreszeitraum. Den Jahresumsatz sahen 9 Analysten durchschnittlich bei 1.529,96 Milliarden JPY. Im Vorjahr waren 1.504,70 Milliarden JPY erwirtschaftet worden.

Redaktion finanzen.at