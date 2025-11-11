Lloyds Metals & Energy Aktie
Ausblick: Lloyds Metals Energy zieht Bilanz zum abgelaufenen Quartal
Lloyds Metals Energy wird am 12.11.2025 die Bilanz zum am 30.09.2025 abgelaufenen Quartal präsentieren.
Der Gewinn je Aktie dürfte sich laut 1 Analyst für das vergangene Quartal auf 13,50 INR je Aktie belaufen. Im Vorjahresviertel hatte Lloyds Metals Energy 5,88 INR je Aktie erwirtschaftet.
Den Umsatz betreffend erwarten 2 Analysten einen Zuwachs von 96,52 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal. Hier liegen die Erwartungen bei durchschnittlich 26,81 Milliarden INR gegenüber 13,64 Milliarden INR im Vorjahrszeitraum.
Für das Fiskaljahr erwarten 5 Analysten im Schnitt einen Gewinn je Aktie von 82,98 INR im Vergleich zu 28,01 INR im Vorjahreszeitraum. Den Umsatz taxieren 5 Analysten durchschnittlich bei 148,56 Milliarden INR, gegenüber 66,48 Milliarden INR ein Jahr zuvor.
