WKN DE: A3DN2Q / ISIN: INE281B01032

11.11.2025 07:01:06

Ausblick: Lloyds Metals Energy zieht Bilanz zum abgelaufenen Quartal

Lloyds Metals Energy wird am 12.11.2025 die Bilanz zum am 30.09.2025 abgelaufenen Quartal präsentieren.

Der Gewinn je Aktie dürfte sich laut 1 Analyst für das vergangene Quartal auf 13,50 INR je Aktie belaufen. Im Vorjahresviertel hatte Lloyds Metals Energy 5,88 INR je Aktie erwirtschaftet.

Den Umsatz betreffend erwarten 2 Analysten einen Zuwachs von 96,52 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal. Hier liegen die Erwartungen bei durchschnittlich 26,81 Milliarden INR gegenüber 13,64 Milliarden INR im Vorjahrszeitraum.

Für das Fiskaljahr erwarten 5 Analysten im Schnitt einen Gewinn je Aktie von 82,98 INR im Vergleich zu 28,01 INR im Vorjahreszeitraum. Den Umsatz taxieren 5 Analysten durchschnittlich bei 148,56 Milliarden INR, gegenüber 66,48 Milliarden INR ein Jahr zuvor.

Redaktion finanzen.at

Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Lloyds Metals & Energy Ltd

