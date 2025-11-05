loanDepo a Aktie
WKN DE: A143LM / ISIN: US53946R1068
|
05.11.2025 07:01:06
Ausblick: loanDepot A veröffentlicht Zahlen zum vergangenen Quartal
loanDepot A veröffentlicht am 06.11.2025 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 30.09.2025 abgelaufenen Jahresviertel.
5 Analysten prognostizieren im Schnitt einen Verlust je Aktie von -0,022 USD gegenüber 0,010 USD im Vorjahresquartal.
4 Analysten erwarten im Schnitt einen Umsatz von 312,9 Millionen USD – das wäre ein Zuwachs von 5,70 Prozent im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 296,1 Millionen USD umgesetzt worden waren.
Die Erwartungen von 5 Analysten für das laufende Fiskaljahr gehen von einem durchschnittlichen Verlust von -0,167 USD je Aktie aus. Ein Jahr zuvor waren -0,530 USD je Aktie erlöst worden. Beim Umsatz rechnen 4 Analysten für das aktuelle Fiskaljahr im Schnitt mit insgesamt 1,18 Milliarden USD, gegenüber 1,05 Milliarden USD im Vorjahreszeitraum.
Redaktion finanzen.at
