Ausblick: loanDepot A veröffentlicht Zahlen zum vergangenen Quartal

loanDepot A veröffentlicht am 06.11.2025 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 30.09.2025 abgelaufenen Jahresviertel.

5 Analysten prognostizieren im Schnitt einen Verlust je Aktie von -0,022 USD gegenüber 0,010 USD im Vorjahresquartal.

4 Analysten erwarten im Schnitt einen Umsatz von 312,9 Millionen USD – das wäre ein Zuwachs von 5,70 Prozent im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 296,1 Millionen USD umgesetzt worden waren.

Die Erwartungen von 5 Analysten für das laufende Fiskaljahr gehen von einem durchschnittlichen Verlust von -0,167 USD je Aktie aus. Ein Jahr zuvor waren -0,530 USD je Aktie erlöst worden. Beim Umsatz rechnen 4 Analysten für das aktuelle Fiskaljahr im Schnitt mit insgesamt 1,18 Milliarden USD, gegenüber 1,05 Milliarden USD im Vorjahreszeitraum.

Redaktion finanzen.at