Ausblick: Lockheed Martin stellt Quartalsergebnis zum abgelaufenen Jahresviertel vor

Lockheed Martin veröffentlicht am 21.10.2025 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 30.09.2025 abgelaufenen Jahresviertel.

19 Analysten gehen in ihren Schätzungen von einem EPS von durchschnittlich 6,38 USD aus. Im letzten Jahr hatte Lockheed Martin einen Gewinn von 6,80 USD je Aktie eingefahren.

Das vergangene Quartal soll Lockheed Martin im Schnitt mit einem Umsatz von insgesamt 18,54 Milliarden USD abgeschlossen haben – das erwarten 18 Analysten im Durchschnitt. Demnach hätte das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 17,10 Milliarden USD erwirtschaftet worden waren, um 8,38 Prozent gesteigert.

Mit Blick auf das laufende Fiskaljahr erwarten 20 Analysten im Schnitt einen Gewinn je Aktie von 21,91 USD, während im vorherigen Jahr noch 22,31 USD erwirtschaftet worden waren. In Bezug auf den Umsatz gehen 19 Analysten im Schnitt davon aus, dass im laufenden Fiskaljahr insgesamt 74,31 Milliarden USD umgesetzt werden, während es im Vorjahr noch 71,04 Milliarden USD waren.

Redaktion finanzen.at