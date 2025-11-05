Ausblick: Loma Negra Cia Industria Argentina zieht Bilanz zum abgelaufenen Quartal

Loma Negra Cia Industria Argentina wird am 06.11.2025 die Bilanz zum am 30.09.2025 abgelaufenen Quartal präsentieren.

Im Durchschnitt erwartet 1 Analyst einen Quartalsgewinn je Aktie von 0,043 USD. Im Vorjahresquartal hatte das Unternehmen noch einen Gewinn von 0,190 USD je Aktie vermeldet.

Im abgelaufenen Quartal soll Loma Negra Cia Industria Argentina nach den Prognosen von 2 Analysten im Schnitt 135,2 Millionen USD umgesetzt haben. Das entspricht einem Abschlag von 29,62 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Damals waren 192,0 Millionen USD umgesetzt worden.

Für das Fiskaljahr prognostizieren 2 Analysten im Durchschnitt einen Gewinn je Aktie von 0,499 USD, gegenüber 1,44 im Vorjahreszeitraum. Der Umsatz wird von 2 Analysten durchschnittlich auf 550,6 Millionen USD geschätzt, nachdem im Vorjahr 763,6 Millionen USD erwirtschaftet wurden.

Redaktion finanzen.at