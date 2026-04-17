Ausblick: Loncin Motor legt Quartalsergebnis vor

Loncin Motor wird am 18.04.2026 das Zahlenwerk zum am 31.12.2025 abgelaufenen Jahresviertel vorstellen.

Im Durchschnitt erwartet 1 Analyst einen Quartalsgewinn je Aktie von 0,158 CNY. Im Vorjahresquartal hatte das Unternehmen noch einen Gewinn von 0,110 CNY je Aktie vermeldet.

Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum soll Loncin Motor in dem im Dezember abgelaufenen Quartal einen Umsatzeinbruch von 7,91 Prozent verbucht haben. Den Umsatz sehen 1 Analyst bei 4,24 Milliarden CNY im Vergleich zu 4,60 Milliarden CNY im Vorjahresquartal.

7 Analysten geben in Bezug auf das jüngst beendete Fiskaljahr Schätzungen von einem durchschnittlichen Gewinn von 0,884 CNY je Aktie aus. Im entsprechenden Zeitraum des Fiskaljahres zuvor waren 0,550 CNY je Aktie erwirtschaftet worden. Beim Umsatz gehen 5 Analysten für das abgelaufene Fiskaljahr im Schnitt von 19,09 Milliarden CNY, gegenüber 16,55 Milliarden CNY im vorherigen Zeitraum, aus.

Redaktion finanzen.at