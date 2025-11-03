Ausblick: Longeveron legt Zahlen zum jüngsten Quartal vor

Longeveron öffnet am 04.11.2025 die Bücher zum am 30.09.2025 abgelaufenen Quartal.

2 Analysten schätzen im Schnitt, dass Longeveron für das jüngste Quartal einen Verlust je Aktie von -0,255 USD vermelden wird. Im Vorjahr hatte das Unternehmen ein EPS von -0,340 USD je Aktie erwirtschaftet.

2 Analysten erwarten im Schnitt beim Umsatz einen Abschlag von 64,94 Prozent gegenüber dem im Vorjahresquartal erwirtschafteten Umsatz von 0,8 Millionen USD. Demnach gehen die Experten für das abgelaufene Quartal im Schnitt von einem Umsatz von 0,3 Millionen USD aus.

Für das Fiskaljahr erwarten 2 Analysten im Schnitt einen Verlust je Aktie von -1,175 USD im Vergleich zu -2,620 USD im Vorjahreszeitraum. Den Umsatz taxieren 2 Analysten durchschnittlich bei 1,2 Millionen USD, gegenüber 2,4 Millionen USD ein Jahr zuvor.

Redaktion finanzen.at