WKN DE: A0ESP2 / ISIN: KR7023530009

06.11.2025 07:01:06

Ausblick: LOTTE SHOPPING stellt Quartalsergebnis zum abgelaufenen Jahresviertel vor

LOTTE SHOPPING wird sich am 07.11.2025 zu den Geschäftsergebnissen des am 30.09.2025 beendeten Quartals äußern.

1 Analyst geht von einem Gewinn je Aktie von 1418,76 KRW aus. Im Vorjahresquartal war ein Verlust je Aktie von -129,000 KRW erwirtschaftet worden.

LOTTE SHOPPING soll das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 3.514,30 Milliarden KRW abgeschlossen haben – davon gehen 3 Analysten durchschnittlich aus. Das entspricht einem Abschlag von 1,51 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 3.568,35 Milliarden KRW erwirtschaftet worden waren.

Auf das gesamte laufende Fiskaljahr blickend, rechnen 9 Analysten im Schnitt mit einem Gewinn von 6168,86 KRW je Aktie. Im Vorjahr war hier ein Verlust von -34674,000 KRW je Aktie vermeldet worden. Den Umsatz taxieren 8 Analysten durchschnittlich auf 13.898,22 Milliarden KRW, gegenüber 13.986,58 Milliarden KRW im Vorjahr.

Redaktion finanzen.at

