Ausblick: Lowes Companies verkündet Quartalsergebnis zum jüngsten Jahresviertel

Lowes Companies wird am 19.11.2025 das Zahlenwerk zum am 31.10.2025 ausgelaufenen Quartal vorlegen.

29 Analysten schätzen im Schnitt, dass im abgelaufenen Quartal ein Ergebnis von 2,97 USD je Aktie eingefahren wurde. Das wäre ein Minus von 0,67 Prozent im Verhältnis zum EPS des Vorjahresviertels, als 2,99 USD je Aktie erzielt worden waren.

Die Schätzungen von 27 Analysten gehen bezüglich des Umsatzes für das abgelaufene Quartal im Schnitt von 20,83 Milliarden USD aus – das entspräche einem Plus von 3,28 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 20,17 Milliarden USD in den Büchern standen.

Der Ausblick von 32 Analysten auf das laufende Fiskaljahr beläuft sich im Durchschnitt auf einen Gewinn je Aktie von 12,28 USD. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen einen Gewinn je Aktie von 12,23 USD vermelden können. Auf der Umsatzseite belaufen sich die Erwartungen von 30 Analysten auf durchschnittlich 85,35 Milliarden USD, nachdem im Vorjahr 83,67 Milliarden USD in den Büchern standen.

Redaktion finanzen.at