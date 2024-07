Ausblick: LPKF Laser Electronics zieht Bilanz zum abgelaufenen Quartal

LPKF Laser Electronics lässt sich am 25.07.2024 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wird LPKF Laser Electronics die Bilanz zum am 30.06.2024 beendeten Jahresviertel offenlegen.

1 Analyst erwartet einen Verlust je Aktie von -0,100 EUR. Im Vorjahresquartal waren -0,030 EUR je Aktie in den Büchern gestanden.

1 Analyst geht beim Umsatz von 28,4 Millionen EUR - das würde einem Zuwachs von 2,60 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum entsprechen. Damals waren 27,7 Millionen EUR erwirtschaftet worden.

Insgesamt erwarten 4 Analysten für das aktuell laufende Fiskaljahr einen durchschnittlichen Gewinn von 0,170 EUR je Aktie, gegenüber 0,070 EUR je Aktie im Vorjahr. Den Jahresumsatz setzen 4 Analysten durchschnittlich auf 133,3 Millionen EUR fest. Im Vorjahr waren noch 124,3 Millionen EUR in den Büchern gestanden.

