HAMBURG (dpa-AFX Analyser) - Hauck Aufhäuser Investment Banking hat die Einstufung für LPKF nach Zahlen auf "Buy" mit einem Kursziel von 13 Euro belassen. Das erste sei wie erwartet ein gedämpftes Quartal gewesen, schrieb Analyst Tim Wunderlich in einer am Mittwoch vorliegenden Studie. Ausdruck dessen sei etwa der Auftragseingang, der von 33 Millionen Euro im Vorjahr auf 21 Millionen gesunken sei. Der Ausblick sei aber bestätigt worden. Anleger sollten in der zweiten Jahreshälfte mit weiteren operativen Verbesserungen und einer allmählich besseren Nachrichtenlage rechnen./tih/he



Veröffentlichung der Original-Studie: 30.04.2025 / 14:57 / MEZ Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 30.04.2025 / 14:59 / MEZ



