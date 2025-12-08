LRAD Aktie
WKN DE: A2PYQY / ISIN: US36872P1030
|
08.12.2025 07:01:06
Ausblick: LRAD stellt Quartalsergebnis zum abgelaufenen Jahresviertel vor
LRAD wird am 09.12.2025 das Zahlenwerk zum am 30.09.2025 ausgelaufenen Quartal vorlegen.
2 Analysten gehen im Schnitt von einem Verlust je Aktie von -0,025 USD aus. Im Vorjahresquartal waren -0,260 USD je Aktie erwirtschaftet worden.
2 Analysten gehen im Schnitt von einer Umsatzsteigerung von 194,51 Prozent auf 19,9 Millionen USD aus. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 6,7 Millionen USD in den Büchern gestanden.
Insgesamt erwarten 2 Analysten für das aktuell jüngst beendete Fiskaljahr einen durchschnittlichen Verlust von -0,390 USD je Aktie, gegenüber -0,720 USD je Aktie im Zeitraum des entsprechend vorangegangenen Fiskaljahres. Den Jahresumsatz setzen 2 Analysten durchschnittlich auf 43,6 Millionen USD fest. Im entsprechenden Zeitraum zuvor waren noch 24,0 Millionen USD in den Büchern gestanden.
Redaktion finanzen.at
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Nachrichten zu LRAD Corp Registered Shsmehr Nachrichten
|
07:01
|Ausblick: LRAD stellt Quartalsergebnis zum abgelaufenen Jahresviertel vor (finanzen.net)
|
24.11.25
|Erste Schätzungen: LRAD legt die Bilanz zum abgelaufenen Quartal vor (finanzen.net)
|
13.08.25
|Ausblick: LRAD stellt das Zahlenwerk zum vergangenen Quartal vor (finanzen.net)
|
30.07.25
|Erste Schätzungen: LRAD präsentiert das Zahlenwerk zum abgelaufenen Jahresviertel (finanzen.net)
Analysen zu LRAD Corp Registered Shsmehr Analysen
Aktien in diesem Artikel
|LRAD Corp Registered Shs
|1,97
|-0,51%