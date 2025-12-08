Ausblick: LRAD stellt Quartalsergebnis zum abgelaufenen Jahresviertel vor

LRAD wird am 09.12.2025 das Zahlenwerk zum am 30.09.2025 ausgelaufenen Quartal vorlegen.

2 Analysten gehen im Schnitt von einem Verlust je Aktie von -0,025 USD aus. Im Vorjahresquartal waren -0,260 USD je Aktie erwirtschaftet worden.

2 Analysten gehen im Schnitt von einer Umsatzsteigerung von 194,51 Prozent auf 19,9 Millionen USD aus. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 6,7 Millionen USD in den Büchern gestanden.

Insgesamt erwarten 2 Analysten für das aktuell jüngst beendete Fiskaljahr einen durchschnittlichen Verlust von -0,390 USD je Aktie, gegenüber -0,720 USD je Aktie im Zeitraum des entsprechend vorangegangenen Fiskaljahres. Den Jahresumsatz setzen 2 Analysten durchschnittlich auf 43,6 Millionen USD fest. Im entsprechenden Zeitraum zuvor waren noch 24,0 Millionen USD in den Büchern gestanden.

