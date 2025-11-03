Ausblick: LTC Properties präsentiert Quartalsergebnisse

LTC Properties veröffentlicht am 04.11.2025 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 30.09.2025 abgelaufenen Jahresviertel.

Im Schnitt gehen 6 Analysten von einem Gewinn von 0,175 USD je Aktie aus. Im Vorjahresviertel waren 0,660 USD je Aktie erzielt worden.

4 Analysten erwarten im Schnitt einen Umsatz von 54,7 Millionen USD – das wäre ein Abschlag von 2,27 Prozent im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 56,0 Millionen USD umgesetzt worden waren.

In Bezug auf das laufende Fiskaljahr haben 6 Analysten ihre Schätzungen abgegeben. Durchschnittlich erwarten die Experten einen Gewinn von 1,75 USD je Aktie. Ein Jahr zuvor waren hier 2,04 USD je Aktie vermeldet worden. Beim Umsatz gehen 4 Analysten im Schnitt von insgesamt 203,1 Millionen USD aus im Gegensatz zu 211,0 Millionen USD Jahresumsatz im Vorjahr.

Redaktion finanzen.at