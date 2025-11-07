Lumax Auto Technologies Aktie

WKN DE: A2JNX6 / ISIN: INE872H01027

07.11.2025 07:01:06

Ausblick: Lumax Auto Technologies präsentiert Quartalsergebnisse

Lumax Auto Technologies wird am 08.11.2025 die Bücher zum am 30.09.2025 abgelaufenen Jahresviertel öffnen.

Die Schätzung von 1 Analyst geht von einem EPS von 9,50 INR je Aktie aus. Im Vorjahresviertel hatte Lumax Auto Technologies 6,29 INR je Aktie eingenommen.

Das vergangene Quartal soll Lumax Auto Technologies im Schnitt mit einem Umsatz von insgesamt 11,38 Milliarden INR abgeschlossen haben – das erwarten 2 Analysten im Durchschnitt. Demnach hätte das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 8,42 Milliarden INR erwirtschaftet worden waren, um 35,15 Prozent gesteigert.

5 Analysten geben für das laufende Fiskaljahr Schätzungen von durchschnittlich 36,84 INR je Aktie aus, das wäre mit Blick auf das Vorjahr ein Gewinn. Damals waren 26,08 INR je Aktie erwirtschaftet worden. Beim Umsatz gehen 5 Analysten im Schnitt für das aktuelle Fiskaljahr von insgesamt 43,98 Milliarden INR, gegenüber 36,36 Milliarden INR im Vorjahreszeitraum, aus.

