Ausblick: Luster LightTech A legt Zahlen zum jüngsten Quartal vor

Luster LightTech A wird sich am 30.10.2025 zu den Geschäftsergebnissen des am 30.09.2025 beendeten Quartals äußern.

1 Analyst schätzt, dass Luster LightTech A im jüngsten Jahresviertel einen Gewinn von 0,100 CNY je Aktie erwirtschaftet hat. Im Vorjahresviertel waren es noch 0,050 CNY je Aktie gewesen.

Beim Umsatz geht 1 Analyst von einem Zuwachs von 35,75 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal aus. Hier liegt die Prognose bei 669,4 Millionen CNY gegenüber 493,1 Millionen CNY im Vorjahrszeitraum.

Mit Blick auf das laufende Fiskaljahr wird von 1 Analyst ein Gewinn je Aktie von 0,470 CNY prognostiziert. Im Vorjahr waren es 0,230 CNY je Aktie gewesen. Beim Umsatz schätzt 1 Analyst , dass im laufenden Fiskaljahr insgesamt 2,83 Milliarden CNY umgesetzt werden sollen, gegenüber 2,22 Milliarden CNY im Vorjahreszeitraum.

Redaktion finanzen.at