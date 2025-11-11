Ausblick: M-tron Industries präsentiert Bilanzzahlen zum jüngsten Jahresviertel

M-tron Industries gibt am 12.11.2025 die Zahlen für das am 30.09.2025 abgelaufene Quartal bekannt.

Die Prognosen von 2 Analysten belaufen sich für das jüngste Jahresviertel durchschnittlich auf ein EPS von 0,695 USD je Aktie. Ein Jahr zuvor hatte bei M-tron Industries noch ein Gewinn pro Aktie von 0,810 USD in den Büchern gestanden.

Auf der Umsatzseite erwarten 2 Analysten ein Plus von 7,57 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr. Durchschnittlich prognostizieren die Experten einen Umsatz von 14,2 Millionen USD. Im Vorjahreszeitraum waren noch 13,2 Millionen USD in den Büchern gestanden.

Mit Blick auf das laufende Fiskaljahr gehen 2 Analysten im Schnitt von einem Gewinn je Aktie von 2,38 USD aus, während im Vorjahreszeitraum 2,65 USD vermeldet worden waren. Beim Umsatz gehen 2 Analysten im Schnitt davon aus, dass im laufenden Fiskaljahr insgesamt 54,2 Millionen USD in den Büchern stehen werden, gegenüber 49,0 Millionen USD im Vorjahr.

Redaktion finanzen.at