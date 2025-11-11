Ausblick: M3 legt Zahlen zum jüngsten Quartal vor

M3 veröffentlicht am 12.11.2025 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 30.09.2025 abgelaufenen Jahresviertel.

4 Analysten gehen im Schnitt von einem Gewinn je Aktie von 14,00 JPY aus. Im Vorjahresquartal war ein Gewinn je Aktie von 8,91 JPY erwirtschaftet worden.

Die Schätzungen von 8 Analysten gehen bezüglich des Umsatzes für das abgelaufene Quartal im Schnitt von 84,10 Milliarden JPY aus – das entspräche einem Plus von 38,75 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 60,61 Milliarden JPY in den Büchern standen.

Für das aktuelle Fiskaljahr prognostizieren 14 Analysten im Schnitt einen Gewinn je Aktie von 70,62 JPY, gegenüber 59,62 im Vorjahr. Der Umsatz wird von 14 Analysten auf durchschnittlich 359,32 Milliarden JPY geschätzt, nachdem im Vorjahr 284,90 Milliarden JPY generiert wurden.

