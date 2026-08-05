MA-Com Technology Solutions Holdings Aktie
WKN DE: A1JU1D / ISIN: US55405Y1001
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05.08.2026 07:01:06
Ausblick: MA-Com Technology Solutions gewährt Anlegern Blick in die Bücher
MA-Com Technology Solutions wird am 06.08.2026 Zahlen zum jüngsten Quartal vorlegen, das am 30.06.2026 abgelaufen ist.
Die Schätzungen von 14 Analysten belaufen sich im Durchschnitt auf 1,35 USD je Aktie. Im Vorjahresquartal hatte MA-Com Technology Solutions ein EPS von 0,480 USD je Aktie vermeldet.
Auf der Umsatzseite erwarten 13 Analysten ein Plus von 33,10 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr. Durchschnittlich prognostizieren die Experten einen Umsatz von 335,5 Millionen USD. Im Vorjahreszeitraum waren noch 252,1 Millionen USD in den Büchern gestanden.
Die Schätzungen von 14 Analysten für das laufende Fiskaljahr belaufen sich im Durchschnitt auf einen Gewinn je Aktie von 5,03 USD. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen einen Verlust je Aktie von -0,730 USD einfahren können. Beim Umsatz gehen 13 Analysten von durchschnittlich 1,26 Milliarden USD aus, nachdem im Vorjahr 967,3 Millionen USD erwirtschaftet worden waren.
Redaktion finanzen.at
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