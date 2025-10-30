Ausblick: Mabuchi Motor verkündet Quartalsergebnis zum jüngsten Jahresviertel

Mabuchi Motor wird am 31.10.2025 die Bilanz für das jüngste Quartal veröffentlichen, das zum 30.09.2025 abgelaufen ist.

Die Schätzungen von 3 Analysten belaufen sich beim EPS auf durchschnittlich 35,80 JPY je Aktie. Im Vorjahresquartal hatten noch -11,150 JPY je Aktie in den Büchern gestanden.

Auf der Umsatzseite prognostizieren 3 Analysten ein Minus von 1,18 Prozent im Vergleich zum Vorjahresquartal. Im Durchschnitt erwarten die Analysten einen Umsatz von 50,23 Milliarden JPY. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 50,83 Milliarden JPY umgesetzt.

Die Schätzungen von 9 Analysten für das laufende Fiskaljahr belaufen sich im Durchschnitt auf einen Gewinn je Aktie von 140,83 JPY. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen einen Gewinn je Aktie von 101,01 JPY einfahren können. Beim Umsatz gehen 9 Analysten von durchschnittlich 193,59 Milliarden JPY aus, nachdem im Vorjahr 196,21 Milliarden JPY erwirtschaftet worden waren.

Redaktion finanzen.at