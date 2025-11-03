Macerich Aktie
Ausblick: Macerich zieht Bilanz zum abgelaufenen Quartal
Macerich präsentiert am 04.11.2025 die Bilanzzahlen zum am 30.09.2025 beendeten Jahresviertel.
In Sachen EPS gehen 5 Analysten von einem durchschnittlichen Verlust von -0,080 USD je Aktie aus. Im vergangenen Jahr hatte Macerich noch -0,500 USD je Aktie verloren.
Gegenüber dem Vorjahreszeitraum soll Macerich in dem im September abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 13,28 Prozent erzielt haben. Den Umsatz sehen 9 Analysten durchschnittlich bei 249,6 Millionen USD. Im Vorjahresviertel waren noch 220,4 Millionen USD in den Büchern gestanden.
Beim Ausblick auf das Fiskaljahr gehen 5 Analysten im Schnitt von einem Verlust je Aktie von -0,415 USD aus. Im Vorjahr waren -0,880 USD je Aktie erlöst worden. Auf der Umsatzseite erwarten 11 Analysten im Durchschnitt 1,00 Milliarden USD, nachdem im Vorjahr 924,4 Millionen USD in den Büchern gestanden hatten.
