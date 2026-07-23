Ausblick: Macrotech Developers gewährt Anlegern Blick in die Bücher

Macrotech Developers wird am 24.07.2026 die Geschäftsergebnisse zum am 30.06.2026 abgelaufenen Quartal offenlegen.

Die Schätzung von 1 Analyst geht beim Ergebnis je Aktie von 10,00 INR aus. Damit hätte sich das EPS im Verhältnis zum Vorjahresergebnis um 47,93 Prozent erhöht. Damals waren 6,76 INR je Aktie in den Büchern gestanden.

Beim Umsatz erwarten insgesamt 3 Analysten eine Steigerung von durchschnittlich 24,39 Prozent auf 43,43 Milliarden INR. Im Vorjahresviertel hatte Macrotech Developers noch 34,92 Milliarden INR umgesetzt.

Beim Ausblick auf das Fiskaljahr belaufen sich die Schätzungen von 18 Analysten im Schnitt auf einen Gewinn je Aktie von 41,37 INR, gegenüber 34,34 INR je Aktie im Vorjahr. Auf der Umsatzseite prognostizieren 18 Analysten im Durchschnitt 197,22 Milliarden INR, nachdem im Vorjahr 166,76 Milliarden INR generiert worden waren.

Redaktion finanzen.at