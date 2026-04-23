Ausblick: Macrotech Developers legt Zahlen zum jüngsten Quartal vor

Macrotech Developers veröffentlicht am 24.04.2026 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 31.03.2026 abgelaufenen Jahresviertel.

Der Gewinn je Aktie dürfte sich laut 1 Analyst für das vergangene Quartal auf 8,35 INR je Aktie belaufen. Im Vorjahresviertel hatte Macrotech Developers 9,26 INR je Aktie erwirtschaftet.

Auf der Umsatzseite soll Macrotech Developers 4 Analysten zufolge im vergangenen Quartal im Schnitt 49,73 Milliarden INR verbucht haben. Das würde einer Umsatzsteigerung von 17,71 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis entsprechen. Damals hatte Macrotech Developers 42,24 Milliarden INR umsetzen können.

Die Schätzungen von 15 Analysten für das abgelaufene Fiskaljahr belaufen sich im Durchschnitt auf einen Gewinn je Aktie von 33,78 INR. Im Zeitraum des vorangegangenen Fiskaljahres hatte das Unternehmen einen Gewinn je Aktie von 27,76 INR einfahren können. Beim Umsatz gehen 17 Analysten von durchschnittlich 169,40 Milliarden INR aus, nachdem im Zeitraum zuvor 137,80 Milliarden INR erwirtschaftet worden waren.

Redaktion finanzen.at