Ausblick: Macys zieht Bilanz zum abgelaufenen Quartal

Macys wird am 03.12.2025 die Bilanz zum am 31.10.2025 abgelaufenen Quartal präsentieren.

12 Analysten schätzen im Schnitt, dass Macys für das jüngste Quartal einen Verlust je Aktie von -0,131 USD vermelden wird. Im Vorjahr hatte das Unternehmen ein EPS von 0,100 USD je Aktie erwirtschaftet.

Die Schätzungen von 7 Analysten bezüglich des Umsatzes für das abgelaufene Quartal belaufen sich durchschnittlich auf 4,55 Milliarden USD – ein Minus von 7,15 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem Macys 4,90 Milliarden USD erwirtschaften konnte.

Für das Fiskaljahr prognostizieren 12 Analysten im Durchschnitt einen Gewinn je Aktie von 2,00 USD, gegenüber 2,07 im Vorjahreszeitraum. Der Umsatz wird von 7 Analysten durchschnittlich auf 21,31 Milliarden USD geschätzt, nachdem im Vorjahr 23,01 Milliarden USD erwirtschaftet wurden.

Redaktion finanzen.at