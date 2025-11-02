MagnaChip Semiconductor Aktie

MagnaChip Semiconductor für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN DE: A1C1SD / ISIN: US55933J2033

<
Kurse + Charts + Realtime
Kurs + Chart
Times + Sales
Börsenplätze
Historisch
>
<
News + Analysen
News + Adhoc
Analysen
Kursziele
>
<
Fundamental
Bilanz/GuV
Schätzungen
Dividende/GV
Analysen
>
<
Unternehmen
Termine
Profil
>
<
zugeh. Wertpapiere
Zertifikate
Optionsscheine
Knock-Outs
>
02.11.2025 07:01:06

Ausblick: MagnaChip Semiconductor mit Zahlen zum abgelaufenen Quartal

MagnaChip Semiconductor gibt am 03.11.2025 die Zahlen für das am 30.09.2025 abgelaufene Quartal bekannt.

1 Analyst erwartet ein Ergebnis je Aktie von -0,080 USD. Das entspräche einem Gewinn von 69,23 Prozent im Vergleich zum Vorjahr, als -0,260 USD erwirtschaftet wurden.

Das vergangene Quartal soll MagnaChip Semiconductor mit einem Umsatz von insgesamt 46,0 Millionen USD abgeschlossen haben – das erwartet 1 Analyst. Demnach hätte das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 66,6 Millionen USD erwirtschaftet worden waren, um 30,91 Prozent verringert.

Die Erwartung von 1 Analyst für das laufende Fiskaljahr beläuft sich auf einen Verlust von -0,330 USD je Aktie. Ein Jahr zuvor waren -1,440 USD je Aktie erlöst worden. Für den Umsatz rechnet 1 Analyst für das aktuelle Fiskaljahr mit insgesamt 185,8 Millionen USD, gegenüber 230,9 Millionen USD im Vorjahr.

Redaktion finanzen.at

Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!

Nachrichten zu MagnaChip Semiconductor Corp.mehr Nachrichten

Analysen zu MagnaChip Semiconductor Corp.mehr Analysen

Eintrag hinzufügen
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Es ist ein Fehler aufgetreten!

Newssuche

GO

Aktien in diesem Artikel

MagnaChip Semiconductor Corp. 2,66 0,00% MagnaChip Semiconductor Corp.

Letzte Top-Ranking Nachrichten

02.11.25 Oktober 2025: Die Tops und Flops unter den Rohstoffen im abgelaufenen Monat
02.11.25 KW 44: So performten die DAX-Aktien in der vergangenen Woche
02.11.25 Bitcoin, Ether & Co. im Oktober 2025: Monatsbilanz der Kryptowährungen
01.11.25 Oktober 2025: Das sind die besten und schlechtesten DAX-Aktien
01.11.25 Diese Aktien empfehlen Experten zu kaufen

Börse aktuell - Live Ticker

Börsen in Fernost ziehen an
An den asiatischen Aktienmärkten geht es am Montag nach oben.
Aktien ATX  DAX  EuroStoxx 50  Dow Jones  NASDAQ 100  Nikkei 225  S&P 500 

Kontakt - Impressum - Werbung - Barrierefreiheit

Sitemap - Datenschutz - Disclaimer - AGB - Privatsphäre-Einstellungen