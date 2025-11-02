Ausblick: MagnaChip Semiconductor mit Zahlen zum abgelaufenen Quartal

MagnaChip Semiconductor gibt am 03.11.2025 die Zahlen für das am 30.09.2025 abgelaufene Quartal bekannt.

1 Analyst erwartet ein Ergebnis je Aktie von -0,080 USD. Das entspräche einem Gewinn von 69,23 Prozent im Vergleich zum Vorjahr, als -0,260 USD erwirtschaftet wurden.

Das vergangene Quartal soll MagnaChip Semiconductor mit einem Umsatz von insgesamt 46,0 Millionen USD abgeschlossen haben – das erwartet 1 Analyst. Demnach hätte das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 66,6 Millionen USD erwirtschaftet worden waren, um 30,91 Prozent verringert.

Die Erwartung von 1 Analyst für das laufende Fiskaljahr beläuft sich auf einen Verlust von -0,330 USD je Aktie. Ein Jahr zuvor waren -1,440 USD je Aktie erlöst worden. Für den Umsatz rechnet 1 Analyst für das aktuelle Fiskaljahr mit insgesamt 185,8 Millionen USD, gegenüber 230,9 Millionen USD im Vorjahr.

Redaktion finanzen.at