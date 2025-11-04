Magnite Aktie
Ausblick: Magnite präsentiert Quartalsergebnisse
Magnite öffnet am 05.11.2025 die Bücher zum am 30.09.2025 abgelaufenen Quartal.
Die Schätzungen von 9 Analysten belaufen sich beim EPS auf durchschnittlich 0,201 USD je Aktie. Im Vorjahresquartal hatten noch 0,040 USD je Aktie in den Büchern gestanden.
14 Analysten gehen im Schnitt von einer Umsatzsteigerung von 0,88 Prozent auf 163,4 Millionen USD aus. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 162,0 Millionen USD in den Büchern gestanden.
Für das Fiskaljahr erwarten 9 Analysten im Schnitt einen Gewinn je Aktie von 0,911 USD im Vergleich zu 0,160 USD im Vorjahreszeitraum. Den Umsatz taxieren 13 Analysten durchschnittlich bei 669,3 Millionen USD, gegenüber 668,2 Millionen USD ein Jahr zuvor.
