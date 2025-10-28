Ausblick: Mahanagar Gas legt die Bilanz zum abgelaufenen Quartal vor

Mahanagar Gas stellt am 29.10.2025 die jüngste Quartalsbilanz zum am 30.09.2025 abgelaufenen Quartal vor.

Die Prognosen von 11 Analysten belaufen sich für das jüngste Jahresviertel durchschnittlich auf ein EPS von 26,89 INR je Aktie. Ein Jahr zuvor hatte bei Mahanagar Gas noch ein Gewinn pro Aktie von 28,70 INR in den Büchern gestanden.

Im abgelaufenen Quartal soll Mahanagar Gas nach den Prognosen von 18 Analysten 19,78 Milliarden INR umgesetzt haben. Das entspricht einer Steigerung um 10,76 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Damals waren 17,86 Milliarden INR umgesetzt worden.

Der Ausblick von 25 Analysten auf das laufende Fiskaljahr beläuft sich im Durchschnitt auf einen Gewinn je Aktie von 109,94 INR. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen einen Gewinn je Aktie von 105,33 INR vermelden können. Auf der Umsatzseite belaufen sich die Erwartungen von 29 Analysten auf durchschnittlich 78,59 Milliarden INR, nachdem im Vorjahr 72,64 Milliarden INR in den Büchern standen.

Redaktion finanzen.at