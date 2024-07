Ausblick: Mahindra Mahindra Financial Services stellt das Zahlenwerk zum vergangenen Quartal vor

Mahindra Mahindra Financial Services veröffentlicht am 23.07.2024 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 30.06.2024 abgelaufenen Jahresviertel.

6 Analysten erwarten im Schnitt einen Gewinn je Aktie von 4,17 INR. Im Vorjahresquartal waren 2,91 INR je Aktie in den Büchern gestanden.

Beim Umsatz erwarten insgesamt 9 Analysten im Schnitt eine Abschwächung von 46,57 Prozent auf 19,43 Milliarden INR. Im Vorjahresviertel hatte Mahindra Mahindra Financial Services noch 36,37 Milliarden INR umgesetzt.

Mit Blick auf das laufende Fiskaljahr wird von 32 Analysten im Schnitt ein Gewinn je Aktie von 20,32 INR prognostiziert. Im Vorjahr waren es 15,66 INR je Aktie gewesen. Beim Umsatz schätzen 27 Analysten im Schnitt, dass im laufenden Fiskaljahr insgesamt 86,40 Milliarden INR umgesetzt werden sollen, gegenüber 159,27 Milliarden INR im Vorjahreszeitraum.

Redaktion finanzen.at