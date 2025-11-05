Main Street Capital Aktie
WKN DE: A0X8Y3 / ISIN: US56035L1044
|
05.11.2025 07:01:06
Ausblick: Main Street Capital legt Quartalsergebnis vor
Main Street Capital gibt am 06.11.2025 die Zahlen für das am 30.09.2025 abgelaufene Quartal bekannt.
Der Gewinn je Aktie dürfte sich laut 7 Analysten für das vergangene Quartal auf durchschnittlich 0,998 USD je Aktie belaufen. Im Vorjahresviertel hatte Main Street Capital 1,42 USD je Aktie erwirtschaftet.
6 Analysten gehen im Schnitt beim Umsatz von 139,9 Millionen USD – das würde einem Abschlag von 17,01 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum entsprechen. Damals waren 168,5 Millionen USD erwirtschaftet worden.
Die Prognosen von 7 Analysten für das laufende Fiskaljahr belaufen sich auf einen durchschnittlichen Gewinn je Aktie von 4,05 USD, gegenüber 5,85 USD je Aktie im Vorjahr. Beim Jahresumsatz erwarten 6 Analysten durchschnittlich 562,8 Millionen USD im Vergleich zu 610,1 Millionen USD im vorherigen Jahr.
Redaktion finanzen.at
