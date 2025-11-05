Main Street Capital Aktie

WKN DE: A0X8Y3 / ISIN: US56035L1044

05.11.2025 07:01:06

Ausblick: Main Street Capital legt Quartalsergebnis vor

Main Street Capital gibt am 06.11.2025 die Zahlen für das am 30.09.2025 abgelaufene Quartal bekannt.

Der Gewinn je Aktie dürfte sich laut 7 Analysten für das vergangene Quartal auf durchschnittlich 0,998 USD je Aktie belaufen. Im Vorjahresviertel hatte Main Street Capital 1,42 USD je Aktie erwirtschaftet.

6 Analysten gehen im Schnitt beim Umsatz von 139,9 Millionen USD – das würde einem Abschlag von 17,01 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum entsprechen. Damals waren 168,5 Millionen USD erwirtschaftet worden.

Die Prognosen von 7 Analysten für das laufende Fiskaljahr belaufen sich auf einen durchschnittlichen Gewinn je Aktie von 4,05 USD, gegenüber 5,85 USD je Aktie im Vorjahr. Beim Jahresumsatz erwarten 6 Analysten durchschnittlich 562,8 Millionen USD im Vergleich zu 610,1 Millionen USD im vorherigen Jahr.

Redaktion finanzen.at

Börse aktuell - Live Ticker

ATX im Minus -- DAX leichter -- Wall Street stabil erwartet -- Asiens Börsen schließlcih uneinheitlich
Am heimischen Aktienmarkt geht es am Mittwoch schwächer zu. Der deutsche Aktienmarkt notiert mit Verlusten. An der Wall Street dürfte es seitwärts gehen. An den asiatischen Aktienmärkten geht es zur Wochemitte in unterschiedliche Richtungen.
Aktien ATX  DAX  EuroStoxx 50  Dow Jones  NASDAQ 100  Nikkei 225  S&P 500 

