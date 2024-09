Ausblick: Major Drilling Group International stellt das Zahlenwerk zum vergangenen Quartal vor

Major Drilling Group International wird in der Finanzkonferenz zum Quartalsende am 04.09.2024 die Bücher zum vergangenen Jahresviertel öffnen, das am 31.07.2024 abgelaufen ist.

3 Analysten gehen im Schnitt von einem Gewinn je Aktie von 0,223 CAD aus. Im Vorjahresquartal war ein Gewinn je Aktie von 0,260 CAD erwirtschaftet worden.

3 Analysten gehen im Schnitt beim Umsatz von 193,7 Millionen CAD – das würde einem Abschlag von 2,62 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum entsprechen. Damals waren 198,9 Millionen CAD erwirtschaftet worden.

Die Erwartungen von 4 Analysten für das laufende Fiskaljahr belaufen sich auf einen durchschnittlichen Gewinn von 0,883 CAD je Aktie. Ein Jahr zuvor waren 0,640 CAD je Aktie erlöst worden. Für den Umsatz rechnen 4 Analysten im Schnitt für das aktuelle Fiskaljahr mit insgesamt 747,3 Millionen CAD, gegenüber 706,7 Millionen CAD im Vorjahr.

