Ausblick: Mandatum präsentiert Bilanzzahlen zum jüngsten Jahresviertel

Mandatum äußert sich am 11.11.2025 zu den Geschäftsergebnissen des am 30.09.2025 abgelaufenen Quartals.

6 Analysten gehen in ihren Schätzungen von einem EPS von durchschnittlich 0,074 EUR aus. Im letzten Jahr hatte Mandatum einen Gewinn von 0,070 EUR je Aktie eingefahren.

Die Schätzung von 1 Analyst geht bezüglich des Umsatzes für das abgelaufene Quartal von 42,2 Millionen EUR aus – das entspräche einem Minus von 89,80 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 413,4 Millionen EUR in den Büchern standen.

7 Analysten geben für das laufende Fiskaljahr Schätzungen von durchschnittlich 0,307 EUR je Aktie aus, das wäre mit Blick auf das Vorjahr ein Verlust. Damals waren 0,330 EUR je Aktie erwirtschaftet worden. Beim Umsatz gehen 2 Analysten im Schnitt für das aktuelle Fiskaljahr von insgesamt 280,0 Millionen EUR, gegenüber 1,79 Milliarden EUR im Vorjahreszeitraum, aus.

Redaktion finanzen.at