Erste Schätzungen: Mandatum präsentiert Quartalsergebnisse

Mandatum wird voraussichtlich am 11.11.2025 die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel vorstellen.

In Sachen EPS gehen 7 Analysten von einem durchschnittlichen Gewinn von 0,075 EUR je Aktie aus. Im vergangenen Jahr hatte Mandatum noch 0,070 EUR je Aktie eingenommen.

1 Analyst geht von einer Umsatzabschwächung um 89,80 Prozent auf 42,2 Millionen EUR aus. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 413,4 Millionen EUR in den Büchern gestanden.

8 Analysten geben für das laufende Fiskaljahr Schätzungen von durchschnittlich 0,307 EUR je Aktie aus, das wäre mit Blick auf das Vorjahr ein Verlust. Damals waren 0,330 EUR je Aktie erwirtschaftet worden. Beim Umsatz gehen 2 Analysten im Schnitt für das aktuelle Fiskaljahr von insgesamt 279,5 Millionen EUR, gegenüber 1,79 Milliarden EUR im Vorjahreszeitraum, aus.

