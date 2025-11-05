Mankind Pharma Aktie
WKN DE: A3EFQV / ISIN: INE634S01028
05.11.2025 07:01:06
Ausblick: Mankind Pharma legt die Bilanz zum abgelaufenen Quartal vor
Mankind Pharma äußert sich am 06.11.2025 zu den Geschäftsergebnissen des am 30.09.2025 abgelaufenen Quartals.
Der Gewinn je Aktie dürfte sich laut 7 Analysten für das vergangene Quartal auf durchschnittlich 12,71 INR je Aktie belaufen. Im Vorjahresviertel hatte Mankind Pharma 16,31 INR je Aktie erwirtschaftet.
10 Analysten erwarten im Schnitt beim Umsatz eine Steigerung von 21,40 Prozent gegenüber dem im Vorjahresquartal erwirtschafteten Umsatz von 30,77 Milliarden INR. Demnach gehen die Experten für das abgelaufene Quartal im Schnitt von einem Umsatz von 37,35 Milliarden INR aus.
Für das Fiskaljahr prognostizieren 15 Analysten im Durchschnitt einen Gewinn je Aktie von 51,37 INR, gegenüber 49,28 im Vorjahreszeitraum. Der Umsatz wird von 17 Analysten durchschnittlich auf 147,47 Milliarden INR geschätzt, nachdem im Vorjahr 122,07 Milliarden INR erwirtschaftet wurden.
Redaktion finanzen.at
