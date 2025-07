Ausblick: Mapletree Industrial Trust Real Estate Investment Trust zieht Bilanz zum jüngsten Jahresviertel

Mapletree Industrial Trust Real Estate Investment Trust wird in der Finanzkonferenz zum Quartalsende am 28.07.2025 die Bücher zum vergangenen Jahresviertel öffnen, das am 30.06.2025 abgelaufen ist.

Die Schätzungen von 2 Analysten belaufen sich im Durchschnitt auf 0,031 SGD je Aktie. Im Vorjahresquartal hatte Mapletree Industrial Trust Real Estate Investment Trust ein EPS von 0,030 SGD je Aktie vermeldet.

Die Schätzung von 1 Analyst bezüglich des Umsatzes für das abgelaufene Quartal beläuft sich auf 173,9 Millionen SGD – ein Minus von 1,85 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem Mapletree Industrial Trust Real Estate Investment Trust 177,2 Millionen SGD erwirtschaften konnte.

Für das aktuelle Fiskaljahr prognostizieren 12 Analysten im Schnitt einen Gewinn je Aktie von 0,126 SGD, gegenüber 0,120 im Vorjahr. Der Umsatz wird von 11 Analysten auf durchschnittlich 710,2 Millionen SGD geschätzt, nachdem im Vorjahr 713,3 Millionen SGD generiert wurden.

Redaktion finanzen.at